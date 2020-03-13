شكرا لقرائتكم خبر عن زينة فى مستشفى القطامية لتصوير "جمع سالم" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تصور الفنانة زينة مشاهدها خلال اليومين الحاليين فى مسلسل "جمع سالم" داخل إحدى مستشفيات القطامية، فى الديكور الرئيسى للعمل المقرر أن تخوض به السباق الرمضانى المقبل، وتناقش من خلاله قضية التبنى والعلاقات الأسرية وتشاركها في بطولة العمل الفنانون دلال عبد العزيز ومحمد علاء وملك قورة وآخرون من الفنانين، للمؤلف محمد ناير، إخراج إيمان حداد.

ووضعت الشركة المنتجة للمسلسل خطة لتصويرالعمل خلال الفترة المقبلة على أن يستمرالتصوير طوال الشهر الكريم، خاصة وأن الوقت المتبقى قبل حلول رمضان غيركاف لانهاء المسلسل بأكمله.

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ويعرض لزينة حالياً فيلم "الفلوس" الذى انطلق بدور العرض المصرية والعربية يوم 25 من ديسمبر الماضى، ويحقق نجاحات جيدة على مستوى شباك التذاكر، والعمل قصة تامرحسنى، وسيناريو وحوارمحمد عبد المعطى، إخراج سعيد الماروق، ويشارك فى بطولته إلى جانب تامر حسنى وزينة كلاً من محمد سلام، عائشة بن أحمد، بالإضافة إلى عدد من النجوم كضيوف شرف، مثل أحمد السقا ومى عز الدين‪.‬

يذكر أن آخر أعمال زينة فى الدراما مسلسل "ممنوع الإقتراب والتصوير"، للمخرج زياد الوشاحى، وتأليف محمد الصفتى، وشارك في بطولة العمل كل من الفنان فتحى عبد الوهاب ونسرين أمين، ومى القاضي ومحمد شاهين حازم سمير وعرض في عام 2018، وتدورأحداثه حول فنانة صاعدة تصل إلى قمة النجومية، وبالتدريج تتحول إلى واحدة من مشاهيرالمجتمع. لكن دائمًا ما يكون هناك ثمن لتلك الشهرة تضطر إلى دفعه، فتقع جريمة قتل تتورط بها.