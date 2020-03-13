شكرا لقرائتكم خبر عن "هنغرق زى أطلانطس".. هكذا يرى رامى إمام مصر حال استمرار الطقس السيئ.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سخر المخرج رامى إمام، من حالة الطقس السيء التي شهدتها مصر اليوم، مشيرا انه كان يتمنى أن يرى الشتاء الأوربي في مصروهو ماحدث اليوم، ونشر فيديوهات لنزول مياه الأمطار داخل غرفته من سقف المنزل.

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وقال المخرج رامى إمام، من خلال فيديو نشره عبر ستورى حسابه بموقع انستجرام، معلقا على صوت البرق والرعد، قائلاً: "الحقيقة أنا قاعد مستمع بالموسيقى اللى حوليا.. ومش عارف نفسى من أي حاجة .. والحمد الله من كل حال.. ولو استمر الوضع على كده ممكن تلاقونا تحت المياه زى مدينة أطلانطس.. لو استمر الأمر على كده 3 أيام بالأنابيب الأكسجين تحت المياه بنأكل سمك وكده".





وأضاف: "الكهرباء قطعت.. مافيش نور ولا مياه والأوضة بتاعتى بتغرق.. والمنظر بديع ورائع في الظلام.. أحاول أوصل لأى حاجة أنور بيها وأشوف حضراتكم.. حلمت في يوم من الأيام إن مصر يكون فيها عواصف وأعاصير.. أنا بشوف فيديوهات من الصبح .. هم يضحك وهم يبكى" مشير أن صديقة أخبره بأن العاصفة سوف تبدأ اليوم ليلا".

يشار إلى أن رامى إمام يخرج للزعيم مسلسله القادم "فلانتينو"، حيث أدى عادل إمام دور رجل أعمال يمتلك مجموعة من المدارس الدولية ويدعى نور عبد المجيد فالنتينو، كما يواجه طوال حلقات العمل مشاكل وأزمات عديدة تتعرض لها سلسلة المدارس التى يمتلكها، أيضًا لا يتوقف الأمر عند ذلك وإنما يدخل فى قصص عاطفية كثيرة، حيث تتواصل الأحداث فى إطار تشويقى اجتماعي.

مسلسل "فلانتينو" من تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج رامى إمام، ويشارك فى بطولته إلى جانب الزعيم عادل إمام، كلًا من دلال عبد العزيز، وداليا البحيرى، وفاء صادق، طارق الإبيارى، هدى المفتى، محمد كيلانى، رانيا محمود ياسين، إلهام عبد البديع، سليمان عيد، بدرية طلبة، أحمد فريد وعدد آخر من الفنانين.