شكرا لقرائتكم خبر عن توقف فيلم إلفيس بريسلى بسبب إصابة توم هانكس بـ كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ذكر موقع standard أن العمل علي فيلم السيرة الذاتية للنجم إلفيس بريسلي، توقف وذلك بسبب إصابة النجم توم هانكس بفيروس كورونا في استراليا بعد أسبوع من العمل علي التحضير للفيلم مع المخرج باز لورمان والذي يشارك في كتابة السيناريو أيضا.

النجم توم هانكس وزوجته ريتا كانا في استراليا لمدة 7 أيام قبل اكتشاف اصابتهما بفيروس كورونا، وذلك بسبب تحضير توم لفيلم جديد حول حياة النجم إلفيس بريسلي، حيث يجسد هانكس شخصية توم باكر مدير أعمال بريسلي.

وكان النجم العالمى توم هانكس أعلن إصابته بفيروس كورونا هو وزوجته ريتا ويلسون في أستراليا ، وذلك من خلال حساباته علي السوشيال ميديا، حيث أوضح إنهما شعر ببعض الأعراض وعندما قاما بالفحص جاءت النتيجة إيجابية، وأكد عدد من المواقع الإخبارية العالمية صحة الخبر.

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يذكر أن آخر أعمال هانكس هو فيلم Greyhound، ومن المقرر عرضه في يونيو المقبل ويشارك هانكس البطولة إليزابيث شوي، ستيفن جراهام، مانويل جارسيا رولفو، كارل جلسمان، ماكسيميليان أوسينسكي، لي نوريس، توم بريتنين، روب مورجان، جرايسون راسل، ديفين درويد، ديف ديفيس، مايكل بنز، ماثيو زوك، كريج تيت.

ويدور فيلم Greyhound حول، خلال الحرب العالمية الثانية، حيث يجب على قائد القوات البحرية الأمريكية، أن يقود قافلة الحلفاء التي تتعقبها مجموعات النازية، ويحاول حمايتهم من الهجمات، والعمل من إخراج آرون شنايدر، عن رواية سي. فورستر، وقام بصياغتها الممثل العالمى توم هانكس.