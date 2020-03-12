القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - بين الحسرة والغضب، تباينت ردود فعل جماهير أولمبياكوس اليوناني بعد قرار غيابهم عن المدرجات، خوفاً من تفشي فيروس كورونا في بلادهم.
في أمسية الخميس، يستضيف أولمبياكوس فريق ولفرهامبتون في ثمن نهائي الدوري الأوروبي، لكن بدون جماهير، بعد أن ثبتت إصابة مالك النادي اليوناني بالفيروس المستجد (كوفيد 19).
الجماهير اليونانية تحدثت عن قرار الغياب عن مواجهة ذئاب إنجلترا، حيث قال أحد المشجعين: "لقد انتظرت المباراة منذ اللحظة التي أعلنت خلالها قرعة يويفا مواجهتنا ضد وولفز".
وأضاف: "حزين جداً لأننا لن نكون في الملعب، يمكنني تخيل الوضع سيئاً للغاية بدون جمهور، كنت أتمنى أن نذهب وندعم فريقنا بعد فوزه الملحمي على أرسنال في لندن، لكن هذا لم يحدث".
ويقول أحد ملاك المحال، ومشجع أولمبياكوس: "بالنسبة لعملي، لعب المباريات بدون جماهير كارثة، لكن من أجل مصلحة أولمبياكوس سنغلق المحال أيضاً".
وتضيف إحدى مشجعات الفريق: "أشعر بالرعب حول تفشي هذا الفيروس سريعاً، إنه لأمر مؤسف أن تلعب كرة القدم بدون جماهير، أتمنى ألا يؤثر غياب الرقم 12 على النتيجة".
كانت هذه تفاصيل خبر جماهير أولمبياكوس غاضبة بعد المنع الأوروبي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بوابة العين الإخبارية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.