هرم الرياضة البحرينية.. وفاة الشيخ عيسى بن راشد آل خليفة

انتقل إلى رحمة الله، اليوم الخميس، الشيخ عيسى بن راشد آل خليفة هرم الرياضة البحرينية والخليجية والعربية، والشاعر والأديب.

الشيخ عيسى بن راشد آل خليفة من مواليد عام 1939، ولد بمدينة المحرق والتحق بكلية الحقوق في جامعة عين شمس وتخرج فيها عام 1963.

وكذلك عمل قاضيا في محاكم البحرين من العام 1963 وحتى 1968، ثم انتقل في 1968 إلى الحرس الوطني آنذاك كمستشار قانوني، ثم نائبا للقائد العام بقوة دفاع البحرين، ثم وكيلا لوزارة الدفاع حتى العام 1976، ثم عين وكيلا لوزارة الإعلام منذ عام 1976 وحتى 1988.

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مسيرة رياضية مميزة

تقلد الشيخ عيسى بن راشد آل خليفة منصب رئيس المؤسسة العامة للشباب والرياضة في العام 1988 بدرجة وزير، وكان رئيسا لنادي البحرين الرياضي بالمحرق لعدة سنوات ثم رئيسا فخريا.

كما تولى رئاسة الاتحاد البحريني لكرة القدم منذ عام 1973 وعين رئيسا للجنة الأولمبية البحرينية، وكان عضوا في لجنة التحكيم الدولية باللجنة الأولمبية البحرينية.

وتولى أيضا منصبي النائب الأول لرئيس اتحاد اللجان الأولمبية الوطنية العربية، والنائب الثاني لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة.

توهج أدبي

وكان الشيخ عيسى بن راشد آل خليفة رائدا في كتابة القصيدة الشعبية، التي كانت رافدا لنجاح الأغنية البحرينية، وله مساهمات أدبية وشعرية وثقافية.

وحصل أيضا على عدة أوسمة وجوائز تقديرية منها وسام الشيخ عيسى بن سلمان من الدرجة الأولى، ووسام البحرين من الدرجة الأولى، وسام الدفاع الوطني من دولة الكويت، والوسام الفضي من اللجنة الأولمبية الدولية، ووسام التميز الأولمبي الذهبي.