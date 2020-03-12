حمو بيكا يحتفل بخطوبته ويتعرض للسخرية بسبب "الذهب".. شاهدي!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - احتفل مطرب المهرجانات الغنائية المصري حمو بيكا بخطوبته، اليوم الخميس، وحرص على مشاركة الجمهور بلقطات من دخوله للقفص الفضي.

ونشر بيكا عبر صفحته على إنستغرام صورة تضمنت يده اليمنى خلال ارتدائه "دبلة" من الذهب، فضلا عن يد خطيبته مرتدية خواتم و"غوايش" ذهبية، معلقا عليها: "محدش هيقول مبروك.. أحلى زوزو في الدنيا".

ارتداء بيكا لـ"دبلة" وخواتم ذهب، جعل الجمهور يسخر منه بشكل كبير، من خلال التعليقات على الصور؛ إذ قال أحد المتابعين: "وأنت تفرق إيه عنها بالدهب اللي لابسه دا"، فيما قال آخر: "الراجل مش بيلبس دهب يا محمد".

وواصل الجهور انتقاد بيكا، ووجه له أحد المتابعين سؤالا: "لمؤاخده في السؤال هو إنت لابس دهب ليه؟"، وتابع آخر: "مين العروس بالظبط ، شايف الذهب ع الجهتين".

وكان حمو بيكا واجه اتهاما بالسرقة؛ إذ اقتبس لحنا من أغنية "كتر خيري" للفنانة المصرية شيرين عبدالوهاب، وذلك في أغنيته الجديدة "دلقو الخمرة" والتي تعاون فيها مع مطربي المهرجانات قدورة، ونور التوت، وتوزيع فيجو الدخلاوي.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو أغنية شيرين "كتر خيري"، وفيديو مهرجان "دلقو الخمرة"، وعقدوا مقارنة بين اللحن المقتبس واللحن الذي تم الاقتباس منه، وهو ما لوحظ بالفعل في مقاطع كثيرة بالأغنية.

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واتهم عدد من الجمهور الفنان حمو بيكا بالسرقة خاصة أنه لم يعبأ بالأزمة التي يواجهها بمنعه ومطربي المهرجانات الشعبية من الغناء من جانب نقابة الموسيقيين، ولم يكتف بالاتجاه لليوتيوب لتعويض خسائره بل يقوم بالسرقة أيضا.

يذكر أن نقابة الفنانين الأردنيين أعلنت منع قيام مطربي المهرجانات من الغناء على أراضيها تضامنا مع قرار نقيب الموسيقيين هانى شاكر، وأكد القرار على أن أغنياتهم تتعارض مع القيم والأخلاق ولا تتناسب مع الثقافة العامة للمجتمع والمعايير الموسيقية المعروفة‪.‬

وكانت نقابة المهن الموسيقية برئاسة النقيب هاني شاكر قد أكدت أن حمو بيكا كسر قرار منع مطربي المهرجانات من الغناء وأحيا حفلا غنائيا داخل أحد الفنادق الكبرى بمنطقة سموحة في مدينة الإسكندرية.

وكشف بيان صادر عن نقابة الموسيقيين، مؤخرا أن إحياء حمو بيكا لحفل غنائي يعد تحديا صارخا للقانون واللوائح المنظمة لعمل الموسيقيين في ظل القرار الخاص بمنع هذه الفئة من الغناء.

وأوضح البيان أن نقابة المهن الموسيقية بفرعها في الإسكندرية ومن خلال نقيبها الفرعي علاء المرضي قد حررّ محضرا ضد الفنان والفندق الذي استضاف الحفل.

وأشار إلى أن المحضر حمل رقم 2578 وتم في مساء يوم الأحد الـ 23 من فبراير 2020 بناء على تعليمات من المايسترو منصور هندي رئيس لجنة العمل.