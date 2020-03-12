الفنان العالمي جيمي جان لوي يقوم بجولة في معبد الأقصر

قام النجم العالمي جيمي جان لوي، بجولة داخل معبد الأقصر، في إطار وجوده في فعاليات مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية في دورته التاسعة المقامة حالياً وتستمر حتي 12 مارس الجاري.

وأعرب جيمي لوي، عن سعادته بتواجده في الأقصر والمشاركة في المهرجان من خلال فيلمه "الخيط الأبيض" الذي يشارك في مسابقة الأفلام الروائية الطويلة.

وأبدي جيمي لوي، انبهاره واندهاشه من الأثار التي شاهدها بالمعبد وتساءل كيف تم بناءها؟.

وحرص جيمي لوي علي التقاط مجموعة من الصور بين أثار معبد الأقصر. قد يهمك أيضا: إلغاء فعاليات مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية بسبب كورونا «يوم للستات» يشارك فى مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية

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