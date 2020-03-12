ريا أبي راشد بإطلالة جريئة بفستان أزرق

نشرت الإعلامية ريا أبي راشد عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام" صورة لها جديدة فى لندن مع الجو الهادئ والشمس الساطعة. وظهرت ريا أبي راشد، بـ إطلالة جريئة مرتدية فستان مكشوف الأكتاف والصدر باللون الأزرق، وعلق بعض متابعيها: "يا بختك مفيش مطرة". واعتمدت ريا أبي راشد مكياجا مميزا باللون الكشمير هادئ أبرز ملامحها. Advertisements قد يهمك أيضا: ريا أبي راشد تنشر أول صور من حفل "غولدن غلوب 2020" عبر "إنستغرام" ريا أبي راشد تحتفل مع ابنتها بالكريسماس عبر إنستغرام

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