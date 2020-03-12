تعرف على وصية الفنانة سعاد نصر في ذكرى ميلادها

القاهرة - لايف ستايل
تحل اليوم ذكرى ميلاد الفنانة سعاد نصر، التي ولدت في مثل هذا اليوم الموافق 12 مارس من عام 1953، ورحلت عن دنيانا في 5 يناير من عام 2007.
داعب حلم الرشاقة سعاد نصر، فقررت أن تجري عملية شفط دهون، وبالفعل دخلت المستشفى عام 2006، لكن القدر شاء أن تحصل على جرعة مخدر زائدة أدخلتها في غيبوبة تامة لمدة عام.
كانت الفنانة الراحلة سعاد نصر تشعر باقتراب أجلها وذكرت ابنتها "فيروز" خلال أحد الحوارات الفنية أنها خلال غيبوبتها أفاقت لمدة دقائق قليلة وتحدثت معها عن وصيتها الأخيرة، وطلبت منها أن يسرعوا في دفنها، وأن يمكث أهلها أمام قبرها لمدة ساعة كاملة للدعاء لها بالرحمة، ثم قالت "اللهم توفني مع الأبرار"، وعادت مرة ثانية للغيبوبة.
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