آمل رزق تكشف سر دخول ابنتها مجال الفن

قالت الفنانة أمل رزق، أن الفنان الحقيقي هو الذي لا يسعي إلي الانتشار أو التواجد علي الساحة الفنية لذلك لم تقبل نوعية الأعمال التي تعرض عليها في الوقت الحالي، مؤكدة أنها في انتظار عمل جيد يضيف لها وتشعر أنها تقدم عمل يحترم عقل من يشاهده.



وأعربت "رزق"، عن سعادتها البالغة لدخول ابنتها "لمى" مجال التمثيل وتحمسها بتحقيق ذاتها واسمها الفني برغم من أن كان هدفها الرئيسي من دخولها الفن هو تخليد اسم والدها المنتج إسماعيل كتكت، بمجرد تردد اسمها علي لسان من يراي أعمالها ولكنها استطاعت أن تثبت نفسها وموهبتها الفنية في أغلب الأعمال التي قدمتها سواء في مسرحية "رسائل العشاق" وفيلم "الملء والخضراء والوجه والحسن"، لذلك فهي دائمًا حريصه علي سماع النصائح التي أقدمها لها منذ بداية دخولها الوسط الفني من بداية التحاقها بمعهد الفنون المسرحية حتي وقتها هذا.



وتابعت أن من ضمن النصائح التي قدمتها إلى لمى هي أن تجتهد في عملها كممثلة وتقرأ كثيرًا وتشاهد أعمال فنية سواء في مصرية أو عالمية وعدم قبول عمل لم يقدمها بشكل مختلف عن ما قدمته من قبل وما أسعدني أكثر أن من أحلامها السفر إلي أوربا أو أمريكا والعمل في السينما العالمية رغم أن أولوياتها هو تحقيق اسمها الفني في مصر اولًا ثم العالمية".

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