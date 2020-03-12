نوال الزغبي تُؤكِّد أنّها عزباء وليست مغرمةً وتمنح أنغام 1 على 10

بيروت ـ فادي سماحه
أكّدت الفنانة اللبنانية نوال الزغبي أنها "عزباء" وأنّ أكثر ما يهمها في الرجل أن يكون داعما حقيقيا إذ إنها لا تهتم بأمور الجمال والجسد وتلك التفاصيل وقالت خلال وجودها في برنامج "كاربول كاريوكي"، الذي يقدمه السعودي هشام الهويش، عند سؤالها عن مواصفات فارس أحلامها؛ إن أكثر ما يهمها بالرجل أن يكون داعما حقيقيا؛ إذ لا تهتم بأمور الجمال والجسد وتلك التفاصيل، ليتدخل هشام ويعلق أن طريقة كلامها تشير إلى أنها تعيش قصة حب، وهو ما نفته بشكل قاطع، مؤكدة أنها عزباء ولا يوجد أي شخص بحياتها في الوقت الحالي.
وحول علاقاتها ببعض النجمات اللواتي اختارهن الهويش وتقييمها لهن من 10، جاءت إجابات الزغبي كالتالي، نجوى كرم 9/10، شيرين 7/10، أحلام 7/10، هيفاء 4/10، الفنانة المصرية أنغام 1/10 وعلقت حول الأخيرة: "ما بشوفها انه مرحبا مرحبا من بعيد بس".
ووصفت الزغبي نفسها بأنها أيقونة في عالم الجمال والموضة والفن، مؤكدة أنها لو لم تكن مغنية لاختارت تصميم الأزياء كمهنة، وعن تصريح سابق لها حول اعتزالها الفن في عمر الـ 60، أكدت الزغبي أنها ما زالت على قرارها هذا، لكن عندما تصل لهذا العمر لا تعلم ماذا سيكون تفكيرها.
كانت الفنانة اللبنانية نوال الزغبي فاجأت جمهورها خلال حلولها ضيفة في برنامج " منا وجر" قبل مدة بإعلان طلاقها من زوجها ومدير أعمالها السابق إيلي ديب بعد 12 عاما من الانفصال. يذكر أن المشاكل بين إيلي ونوال بدأت في أغسطس 2008 عندما أعلنت الفنانة انفص
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