شكرا لقرائتكم خبر عن فيفى عبده تطير على البساط في فيديو كوميدى.. اعرف قصته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - في لقطة كوميدية، شاركت الفنانة فيفى عبدة "فيديو" كوميدى عبر حسابها بموقع انستجرام، من خلال إحدى التطبيقات، ظهرت من خلاله كأنها تطير فوق الجليد، خلال تواجدها فى دولة لبنان، حيث أثار إعجاب جمهورها.

الفنانة فيفى عبدة، قالت: "ألحونى بقى شوفوا الجرأة اللى أنا فيها على الجليد مرة واحدة.. تخيلوا أنا بتزحلق كده على الجليد.. حلو أوى الجليد وأنا موجودة في لبنان دلوقتى .. ربنا أدانى بساط الريح اللى عاوز يوصل بالطريقة ده.. اه رأيكم.. قولولى أي حاجة راضونى".

وعلقت على الفيديو: "ربنا يحمى مصر والوطن العربي وادعولى أجى بالسلامه خلاص انا لقيت سكتى جايالكم بمشيئة الله بحبكم أوى".

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يشار إلى أن الفنانة فيفى عبده، شاركت الفنان عمرو سعد في أحد الفيديوهات، التي نشرتها المنتجة سارة الطباخ عبر حسابها على تطبيق "تيك توك" للفيديوهات القصيرة، حيث نشرت سارة مقطعين أثناء تواجدهم في رحلة خارج مصر، حيث عمرو سعد على تسجيل مقطع فيديو مع فيفى عبده، والتي قالت لعمرو: "أنا عاوزة مكرونة مش كورونا.. عاوزة سباكيتى.. لازانيا".

يذكر أنه بعد إعلان الأرصاد الجوية عن تقلب الطقس بصورة شديدة اتخذت الحكومة العديد من الإجراءات الاحترازية، وكان أولها إجازة رسمية للمدارس والعاملين فى القطاع العام والخاص، بالإضافة إلى إعلان الاستعدادات اللازمة فى المحافظات الأكثر تأثرا بهذه التقلبات الجوية.



الفنانة فيفى عبدة

من جانب آخر، أهابت غرفة الأزمات بمركز معلومات مجلس الوزراء بالمواطنين عدم نزول الشوارع إلا للضرورة القصوى، وذلك لإعطاء الفرصة للأجهزة المعنية للتعامل مع الأمطار.

وأعلن مسئولو الغرفة أنهم تلقوا شكاوى من مسئولي عدد من المحافظات منها القاهرة والجيزة، من أن نزول عدد من المواطنين بسياراتهم فى الشوارع يعيق معدات وسيارات شفط مياه الأمطار، ويعطلها عن أداء دورها بالسرعة المطلوبة، ونظرا لما أفادت به توقعات هيئة الأرصاد من استمرار حالة عدم الاستقرار وزيادة فرص سقوط الأمطار الغزيرة، فيرجى من المواطنين الالتزام بمنازلهم لتيسير أداء الجهات المعنية لواجباتها.