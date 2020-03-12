شكرا لقرائتكم خبر عن بيومى فؤاد زوج دلال عبد العزيز فى "تسليم أهالى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - صورت الفنانة الكبيرة دلال عبد العزيز مشاهدها فى فيلم "تسليم أهالى"، من بطولة دنيا سمير غانم، وتتضمن المشاهد حفل زفاف النجم الكوميدى بيومى فؤاد على دلال عبد العزيز، والذى تم تصويره وسط أجواء كوميدية، ومن المقرر طرح الفيلم فى عيد الأضحى المقبل.

ووضع القائمون على الفيلم، خطة تصوير للعمل للانتهاء منه قبل شهر رمضان المقبل، على أن يتم طرحه بشكل مبدئي إما في موسم عيد الفطر أو عيد الأضحى هذا العام وإن كان الخيار الثاني هوالأقرب حيث اتجاه صناع العمل، ويتواصل التصوير حالياً على قدم وساق للأسبوع الثاني على التوالى.

ويشارك دنيا سميرغانم فى بطولة الفيلم هشام ماجد وبيومي فؤاد ودلال عبد العزيز ومحمد أوتاكا على أن يظهرعدد من النجوم كضيوف شرف منهم سمير غانم وايمى سمير غانم ولوسي وآخرين، والفيلم يسجل البطولة المطلقة الأولى في السينما للنجمة دنيا سميرغانم بعدما قدمت أكثر من بطولة في الدراما التليفزيونية على مدار السنوات الأخيرة.

وغابت دنيا سميرغانم عن السينما على مدار الثلاثة سنوات الماضية حيث قدمت آخر أعمالها فيلم "لف ودوران" الذي قدمته عام 2016 مع النجم أحمد حلمي وشاركهما في بطولته كل من الفنانة صابرين، والفنان بيومي فؤاد وميمي جمال وجميلة عوض وياسر الطوبجى وأنعام سالوسة وشيرين الجمل وحمادة شوشة وتأليف منة فوزي وإخراج خالد مرعي.

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وانضمت مؤخراً دلال عبد العزيز لمسلسل "جما سالم" للفنانة زينه تأليف محمد ناير ومن المقرر ان يعرض فى موسم دراما رمضان المقبل، ويشارك فى بطولته كل من الفنان محمد شاهين وملك قورة وميدو عادل وسامح الصريطى وبسنت شوقى وأحمد سلطان وجارى اختيار باقى الفنانين المشاركين في البطولة بالتزامن مع التصوير درامي اجتماعي حول فكرة "التبني"، والعلاقات الأسرية وتظهر زينة في العمل بدور جراحه.

كما تشارك دلال عبد العزيز فى مسلسل "فالنتينو"، مع الزعيم عادل إمام للمخرج رامى إمام، وتأليف أيمن بهجت قمر، ويشارك في بطولته مجموعة من النجوم منهم، داليا البحيري، وفاء صادق، طارق الإبيارى، هدى المفتي، محمد كيلاني، رانيا محمود ياسين، إلهام عبد البديع، سليمان عيد، بدرية طلبة، أحمد فريد وعدد آخر من الفنانين.