شكرا لقرائتكم خبر عن بتشكر أصحابها على حبهم.. فيديوهات وصور جديدة من عيد ميلاد هيفاء وهبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفلت النجمة اللبنانية هيفاء وهبى، بمناسبة عيد ميلادها، حيث ولدت فى 10 مارس 1972، ونشرت الفنانة فيديوهات وصور جديدة عبر حسابها الشخصى على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، من احتفالها بعيد ميلادها مع أصدقائها، الذى ارتدت فيه فستان باللون البرتقالى، فيما استكملت إطلالتها الجميلة بشعر طويل باللون الأسود.



هيفاء وهبى تحتفل بعيد ميلادها

وقالت هيفاء وهبى، فى تعليقها على الفيديوهات والصور، "من الرائع دائمًا سماع كلمات الحب - والاحتفالات - من أشخاص مميزين جدًا فى حياتى.. أشكركم جميعًا على التمنيات المذهلة والحب والدعم الذى أظهرتموه لى، ليس فقط فى عيد ميلادى، ولكن على مدار العام".

ويأتى هذا بعد يومين فقط من احتفال النجمة اللبنانية هيفاء وهبى، بعيد ميلادها، عن طريق الرقص على أنغام أغنية "بنت الجيران" لمطربى المهرجانات حسن شاكوش وعمر كمال، حيث رقصت داخل لوكيشن تصوير مسلسلها "أسود فاتح"، وهو العمل المقرر عرضه فى رمضان المقبل، وتصوره حاليًا فى لبنان، والمسلسل من تأليف أمين جمال وورشته الكتابية، وإخراج كريم العدل، فيما حرص عدد من النجوم على مشاركة هيفاء احتفال هيفاء بعيد ميلادها، وكان من بين الحضور كل من المؤلف أمين جمال، روجينا، المخرج كريم العدل، فراس سعيد، وآخرون.

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مسلسل "أسود فاتح" تأليف أمين جمال وإخراج كريم العدل وبطولة هيفاء وهبى وسلامة وروجينا وأحمد فهمى ومعتصم النهار وصبرى فواز وعمر السعيد وفراس سعيد ورانيا منصور وحسام الجندى وحنان سليمان ونانسى صلاح وناصر سيف ونبيل نور الدين وتدور أحداث العمل فى إطار اجتماعى لا يخلو من التشويق.

وكان آخر أعمال هيفاء وهبى فى الدراما مسلسل "لعنة كارما" مع المخرج خيرى بشارة والذى تم عرضه فى شهر رمضان قبل الماضى وشارك فى بطولته فارس رحومة وذكى فطين عبد الوهاب وشيرين ومحمد سليمان، فيما شاركت كضيفة شرف فى مسلسل "الواد سيد الشحات" مع أحمد فهمى وهنا الزاهد وإخراج أحمد الجندى، حيث ظهرت خلال حلقتين فى العمل.

وفى سياق آخر تنتظر هيفاء طرح فيلمها الجديد "أشباح أوروبا" فى موسم عيد الفطر المقبل، بعد الانتهاء من تصويره آواخر العام الماضى، ويشارك فى بطولته أحمد الفيشاوى ومصطفى خاطر وأروى جودة وعباس أبو الحسن وباسم سمرة وإخراج محمد حماقى وقصة كريم فاروق وسيناريو وحوار أمين جمال ومحمد أبو السعد وشريف يسرى وتدور أحداثه فى اطار أكشن تشويقى.