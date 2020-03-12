شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. عدوية شعبان عبدالرحيم يطرح كليب "شمس عمرى" ويهديه لوالده والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طرح المطرب عدوية نجل شعبان عبدالرحيم اغنية "غابت شمس عمري" على طريقة الفيديو كليب و أهداها لوالده وهي من كلمات سامح الكومي وتوزيع إسلام شيبسي وألحان سيد شعبان عبدالرحيم وأشرف على الإنتاج مصطفى السويفي الذي اختار عدوية نظرا للصوت الذي يتميز به.

وتقول كلمات الاغنية: "غابت شمس عمري من يوم ماغبت غني واناببكي غصب عني، والوحدة عذاب ونار، محدش بيواسيني ولايمسح دمع عيني، ان جتني هتلاقيني بتألم ليل نهار.

وهذه ليست الأغنية الأولى التى يقدمها عدوية شعبان عبد الرحيم، حيث يمتلك عددا كبيرا من الأغانى الشعبية أبرزهما "بيسألونا"، "حلال ولاحرام"،"يا زمن احكى الحكاية"، "يا أبويا".. وغيرهما.

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يذكر أن عدوية نجل المطرب الشعبى شعبان عبد الرحيم الذي رحل عن الحياة منذ 3 شهور بعد صراع قصير مع المرض، وتم تشييع جثمانه من مسجد السيدة نفيسة، ودفن بمحافظة القليوبية، وأقيم عزاؤه بمنطقة فيصل، وحضره السياسى عمرو موسى الأمين العام لجامعة الدول العربية الأسبق، ومجموعة كبيرة من نجوم الفن منهم هانى شاكر نقيب المهن الموسيقية، وحكيم، وصلاح عبد الله ونادر أبو الليف ومحمود الليثى ومحمد عدوية وعبد الباسط حمودة وحلمى عبد الباقى، بالإضافة إلى سعيد حساسين عضو مجلس النواب.

قدم الراحل شعبان عبد الرحيم عشرات الأغانى أشهرها "مواطن ومخبر وحرامى" من فيلم يحمل نفس الاسم، وأغنية "أنا بكره إسرائيل" و"متخافش من الحكومة" و"شعبان يتحدى جاكسون" و"هابطل السجاير" ساهمت فى اشتراكه فى عدد من الأفلام السينمائية بعدما اختاره المخرج الكبير داوود عبد السيد لبطولة فيلم "مواطن ومخبر وحرامى".