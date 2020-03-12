"روك مصر".. أحمد التهامي يرقص تحت المطر (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي: نشر الفنان أحمد التهامي، عبر حسابه الشخصي بموقع "إنستجرام" فيديو وهو يرقص تحت المطر. وظهر التهامي في الفيديو ممسكا بشمسية، ونال الفيديو إعجاب متابعي ومحبي التهامي. وعلق التهامي: "روك مصر Vs إعصار 2020". وعُرض للفنان أحمد التهامي مؤخرًا مسلسل "الضاهر" من بطولة محمد فؤاد وتأليف عبدالمنعم وإخراج ياسر زايد.

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