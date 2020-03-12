تحت الأمطار.. أحمد حلمي يلتقط سيلفي مع عامل شفط المياه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي: نشر الفنان أحمد حلمي، عبر حسابه الشخصي بموقع "إنستجرام"، فيديو مع موظف شفط المياه أثناء تأدية عمله. وظهر حلمي في فيديو وهو يلتقط فيديو معه، معلقًا: "أظبط بقى عشان يبقى خلفيتنا البحر"، في إشارة لمياه الأمطار المتراكمة. وعلق حلمي على الفيديو بقوله: "ربنا معاكم ويعينكم يارجالة". يُذكر أن الفنان أحمد حلمي، قدم مؤخرًا فيلم "خيال مآتة" من بطولته إلى جانب منة شلبي وخالد الصاوي، من تأليف عبدالرحيم كمال وإخراج خالد مرعي.

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