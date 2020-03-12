بيومي فؤاد يقع في غرام يسرا في "دهب عيرة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي:

يصور حاليًا الفنان بيومي فؤاد مسلسل "دهب عيرة" للنجمه يسرا، والمقرر عرضه في السباق الرمضاني المقبل

وأكد الفنان بيومي فؤاد في بيان صحفي أنه يجسد دور منعم في مسلسل "دهب عيرة، مشيرا إلى أن الشخصية تقع في غرام "عهد" التي تجسدها الفنانة يسرا، ويتمنى الزواج منها.

وأضاف بيومي، أن شخصية منعم ثرية دراميا، فهو رجل مُطلق ولديه ولد وبنت ويمتلك مصنع وشركة صغيرة، والدور يجمع بين الدراما والكوميديا.

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وأوضح أن الفنانة يسرا، من الشخصيات المميزة فى الوسط الفني.

مسلسل "دهب عيرة" من بطولة الفنانه يسرا، حلا شيحة، خالد سرحان، بيومى فؤاد، عبير صبري ، جومانا مراد ، هنادى مهنا، وغيرهم من النجوم من تأليف أمين جمال وأحمد عادل وإخراج سامح عبد العزيز.

ويشارك بيومي فؤاد في تصوير فيلم "تسليم أهالي " للنجمة دنيا سمير غانم، ويجسد شخصية صدقي والد الفنان هشام ماجد والذي يعمل طبيب فاشل تواجهه العثرات في أطار كوميدي.

فيلم "تسليم أهالي" بطولة دنيا سمير غانم، هشام ماجد، بيومي فؤاد، دلال عبد العزيز وعدد من ضيوف الشرف، منهم الفنان سمير غانم، إيمى سمير غانم، لوسي، الفيلم سيناريو وحوار شريف نجيب وإخراج خالد الحلفاوي.