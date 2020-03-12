شاهد.. أحمد فهمي في كواليس أسود فاتح

نشر الفنان أحمد فهمي صورة، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.
وظهر فهمي من خلالها في كواليس مسلسل
يذكر أن مسلسل أسود فاتح من تأليف أمين جمال،وإخراج كريم العدل، وبطولة كل من هيفاء وهبي، أحمد فهمي، معتصم النهار، نبيل نور الدين، شريف سلامة، فراس سعيد، صبري فواز، ناصر سيف، نانسي صلاح، حنان سليمان، حسام الجندي، عمر السعيد، رانيا منصور، خالد الشيوي، روجينا.
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