فن ومشاهير

نور بصحبة محمد رمضان في كواليس البرنس

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نشرت النجمة اللبنانية نور صورة مع النجم محمد رمضان، من كواليس مسلسلها الجديد "البرنس"، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".

 

وعلقت "نور" على الصورة : "انتظرونا في رمضان 2020  مسلسل البرنس".

 

وتدور أحداث المسلسل حول عائلة

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البرنس، حيث رضوان البرنس الذي يتشارك في العديد من العلاقات الأسرية الاجتماعية بينه وبين عائلته، وذلك بعد وفاة والديه، ويجد نفسه متولي مسئولية الجميع.

 

مسلسل "البرنس" تأليف وإخراج محمد سامي وإنتاج شركة سينرجي، وبطولة محمد رمضان، نور اللبنانية، روجينا، أحمد زاهر، نجلاء بدر، إدوارد، دنيا عبد العزيز، عبد العزيز مخيون، ريم سامي، سلوى عثمان، محمد علاء، صفاء الطوخي، محمد حاتم، رحاب الجمل، وعدد آخر من الفنانين.

شاهد الصورة من هنا
 

 

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