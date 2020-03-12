فيديو.. ليلي بونس تطرح أحدث كليباتها Volar

طرحت الفنانة العالمية ليلي بونس أحدث كليباتها، والتي تحمل اسم Volar، وجاء ذلك عبر قناتها الرسمية بموقع الفيديوهات العالمي يوتيوب. وكليب Volar من إخراج Shots Studios، ويشارك في Advertisements الغناء الفنان العالمي فيكتور كارديناس. الغناء الفنان العالمي فيكتور كارديناس. يذكر أن الفنانة العالمية ليلي بونس طرحت مؤخرًا كليب Vete Pa La، كما كسر الكليب حاجز الـ 18 مليون نسبة مشاهدة.

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