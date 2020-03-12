برغم موجة الإلغاء..مسار إجباري وشارموفرز يتابعان حفلاتهما الغنائية

في الأسابيع الاخيرة تعرضت الكثير من الحفلات الغنائية للإلغاء والتأجيل، منها لانتشار مرض الكورونا والآخر بسبب سوء الأحوال الجوية التي تتعرض لها البلاد.

وبالرغم من موجة الإلغاءات والتأجيلات هناك بعض من

الحفلات الغنائية مستمرة في عرضها ومنها الحفل الضخم الذي يجمع بين فريقي "شارموفرز، مسار إجباري" والفنان الأردني عزيز مرقة، والمقرر إقامته في مركز المنارة بمنطقة التجمع الخامس.

يقام الحفل يوم الخميس الموافق 27 مارس، في إحدى المسارح المكشوفة بمركز المنارة، وتعرض الحفل للتأجيل في موعده حيث كان من المفترض اقامته غداً الجمعة في ستاد القاهرة، فتم نقله إلى التجمع الخامس مع موعده الجديد.