بالصورة- بعد تشبيهه بحمو بيكا... عمرو سعد يعرض بنطاله للبيع

ميرنا وليد - بيروت - أثار الممثل المصري ​عمرو سعد​ مؤخرًا، جدلاً واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما نشر صورة جديدة ، ظهر فيها بملابس شبهها البعض بأنها مشابهة لتلك التي اعتاد فنان المهرجانات ​حمو بيكا​، ارتدائها. حيث أثار البنطالون الذي ارتداه جدلاً كبيراً بقصته ولونه.

وبعد موجة السخرية والانتقادات، قرر سعد، أن يثير الجدل من جديد، بطريقة مختلفة إذ نشر صورة عبر حسابها الخاص، للبنطال الذي كان يرتديه في الصورة السابقة وعلق عليه كاتبًا: "للبيع"، لتنهال عليها تعليقات متابعيه الساخرة.

يشار إلى أن فيلم "حملة فرعون"، هو أخر أعمال عمرو سعد، الفنية وشاركه البطولة كلاً من روبي، ومحمود عبد المغني، ‏وحمدي ‏الميرغني، ومحمد لطفي، ورامز أمير، وبمشاركة الملاكم العالمي مايك تايسون، وهو من إخراج رؤوف عبد العزيز.



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