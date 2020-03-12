هل هاديسا على علاقة بهذا الممثل؟-بالصورة

ميرنا وليد - بيروت - سأل احد الصحفيين الأتراك الفنانة التركية ​هاديسا​ عن علاقتها بالممثل ​كاهان يلدريم​، لترد قائلة: "انا متى تحدثت عن حياتي الخاصة ؟".

ومن ثم سُئلت: "لم نستطع التقاطك مع كاهان للآن.. هل تنتظران ان تستقر علاقتكما لتعلنان عنها؟"، فردّت قائلة: احيانا تسألون بعض الأسئلة عن قصد فقط من أجل إضحاكنا أليس كذلك؟ شكرا لكم".

وكانت قد قررت هاديسا مؤخراً مقاضاة شقيقتها هوليا التي كانت تعمل منسقة أزياء لها، متهمةً إياها بأنها ربحت اموال من غير حق، مستغلة اسمها حيث كانت تأخذ نسبة لصالحها أكثر من المقررة من حفلات هاديسي، مطالبة عبر القضاء باستعادة الأموال التي اختلستها شقيقتها، وادت خلافتهما لمحاولة والدتهما الانتحار.

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