ميرنا وليد - بيروت - بالرغم من ان الممثلة المصرية ياسمين عبد العزيز سبق أن صرحت بأنها الأعلى اجرا في الدراما والسينما، لكنها حصلت على خمس ملايين جنيه فقط مقابل تقديمها لبطولة مسلسل "ونحب تاني ليه" والذي قررت من خلاله أن تبتعد عن الكوميديا التي اشتهرت من خلالها في اعمالها سواء في السينما أو الدراما.
لتكون ياسمين بذلك في المرتبة الثانية بعد كل من نيللي كريم ويسرا واللتان تعتبران الاعلى اجرا في رمضان، وتجسد ياسمين شخصية إمرإة تنفصل عن زوجها ويجسده شريف منير لتقع بعد ذلك في حب رجل آخر، وهو كريم فهمي لكنها تحاول الهروب منه خوفا من الفشل مجددا.
كانت هذه تفاصيل خبر خاص الفن- ياسمين عبد العزيز ليست الأعلى أجرا وهذا ما تقاضاته عن "ونحب تاني ليه" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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