عبد المجيد عبد الله يُعزّي البحرين

ميرنا وليد - بيروت - نعا الفنان السعودي ​عبد المجيد عبد الله​ ​الشيخ البحريني عيسى بن راشد آل خليفة​ وهو شاعر ورياضي شهير في البحرين.

وقدّم عبد المجيد التعزية للبحرين، كاتبا على حسابه الخاص على احد مواقع التواصل الاجتماعي: "خالص التعازي للأشقاء في مملكة البحرين لوفاة المغفور له بإذن الله الشيخ عيسى بن راشد آل خليفة. وعزاؤنا الوحيد هي ذكراه العطره".

الجدير ذكره ان عبد المجيد عبد الله عاد مؤخرا لإستخدام حسابه الخاص على احد مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعد اغلاقه بسبب مشادة كلامية بينه وبين أحد المتابعين وصلت الى حد الشتم.

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