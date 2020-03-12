خاص الفن- أزمة تهدد منافسة زينة في رمضان 2020

ميرنا وليد - بيروت - بالرغم من محاولة الفنانة زينة المنافسة الدرامية في رمضان 2020، إذ اختارت مسلسل "جمع سالم" لتقوم ببطولته، لكن العمل مهدد بالخروج من السباق الرمضاني.

وعلم موقع "الفن" بأن زينة تشعر بحالة حزن شديدة نتيجة الأزمات التي يواجهها مسلسلها، خاصة وان العمل لم يحصل حتى هذه اللحظة على التصاريح اللازمة للتصوير، كما أنه لم يتم الاتفاق على القناة التي سيعرض من خلالها وهو ما جعل صناع المسلسل يشعرون بأنهم لن يلحقوا بالسباق الرمضاني.

الجدير ذكره أن المسلسل من بطولة زينة ومحمد شاهين ودلال عبد العزيز وتأليف محمد ناير واخراج إيمان حداد.

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