ميرنا وليد - بيروت - دعت الفنانة اللبنانية ​اليسا​ المواطنين بالبقاء في منازلهم، اذ ان فيروس كورونا ينتشر بشكل غير متوقع في لبنان، وبات عدد مصابيه كثر مقارنة بعدد سكانه.

وكتبت اليسا على حسابها الخاص على احد مواقع التواصل الاجتماعي: "عدد الإصابات بلبنان مقارنة بعدد سكانو كتير كبير ونحنا مش مؤهلين متل باقي الدول! عملو معروف التزمو بالبقاء بالبيت وما تضهرو لأنو القصة عم تكبر ومنا لعبة أبدا. في صحتكن وصحة الناس كمان!".

الجدير ذكره ان إليسا عايدت مؤخرا زميلتها الفنانة اللبنانية هيفا وهبي بمناسبة عيد ميلادها.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر اليسا: "عملو معروف التزمو بالبقاء بالبيت" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.