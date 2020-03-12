بالفيديو- راكيل نخول تطرح كليب "ذكرني بإسمك"

ميرنا وليد - بيروت - طرحت الفنانة اللبنانية راكيل من تصوير أغنيتها الجديدة "ذكّرني بإسمك" والتي صوّرتها على طريقة الفيديو كليب مع المخرج العالمي شارلز ماكريز.
ويشار الى أن الأغنية من كلمات إميل فهد، ألحان يحيى الحسن وتوزيع طوني سابا.
وظهرت راكيل في مشاهد الكليب بلوك عصري وشبابي، بالإضافة الى تقديمها لوحات راقصة.
وتقول كلمات الأغنية: "قلي أنا نسيتك قلتلوا ذكرني بإسمك فكرك مش عم بقدر إغفى عطلاني همك.. ليك وين بعدك يا مسكين إنت مفكر حالك مين إذا أهل الحب مجانين أنا شو بعملك".
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