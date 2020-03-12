هنا الزاهد: "الرحمة يا جماعة"

ميرنا وليد - بيروت - طالبت الممثلة المصرية ​هنا الزاهد​ المتابعين بعدم طلب الأكل من خلال خدمة التوصيل إلى المنازل، وذلك بسبب سوء الطقس في مصر، مشيرة الى ان العامل الذي سيجلب الطعام الى المنزل من الممكن ان يواجه معاناة صعبة جدا على الطريق.

وكتبت هنا على حسابها الخاص على احد مواقع التواصل الاجتماعي: "انهاردة بعد إذنكوا محدش يطلب أكل دليفيري في ناس ممكن تموت في الطريق عشان يوصلولك أكل عشان حضرتك مكسل تفتح التلاجة تاكل أي حاجة و ال Apps ال زي دول لازم نقاطعها بالذات النهاردة و بكرة.

وأضافت: "الرحمة يا جماعة محدش يطلب أي أكل دليفيري عشان في مطاعم شغالة دليفيري عادي جدًا ... ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء".

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