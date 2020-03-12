كارول سماحة تؤجل طرح أغنيتها "مش هعيش"

ميرنا وليد - بيروت - تزداد حالات الإصابات بفيروس كورونا في لبنان كل يوم، ولذلك أعلنت الفنانة اللبنانية ​كارول سماحة​ تأجيل طرح أغنيتها المنفردة الجديدة بعنوان "​مش هعيش​".

وكتبت كارول عبر حسابها الخاص على أحد مواقع التواصل الإجتماعي: "نظرا للظروف الصحية والقلق الذي نعيشه جميعا، سيتم تأجيل إطلاق فيديو كليب أغنيتي الجديدة مش هعيش إلى موعد آخر أعلن عنه قريبا... أتمنى على جميع عدم الإستهتار بالموضوع وتوخي الحذر، فالوقاية واجب علينا كأفراد لحماية أنفسنا ومجتمعنا".

ويشار الى أن أغنية "مش هعيش" باللهجة المصرية، من كلمات أمير طعيمة، ألحان إسلام زكي، وتوزيع ألكسندر ميساكيان، وتم تصويرها مع المخرج جاد شويري في فرنسا.

ومن ناحية أخرى، أثارت الفنانة كارول سماحة حالة من الجدل في فرنسا بسبب تصويرها مشهد إنتحار من على شرفة منزلها وخضعت للتحقيق من الشرطة هناك.

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