صور: سلاف فواخرجي مرعوبة ولا تنام ولوكها الجديد يصدم معجبيها

نشرت سلاف فواخرجي صورة لها على صفحاتها على السوشال ميديا، كاشفة عن اللوك الذي ستطل فيه في مسلسل "شارع شيكاغو" الذي سيعرض في شهر رمضان 2020.

وكان لافتاً اللوك الذي أطلت به النجمة السورية بشخصية ميرامار الذي تؤدّيها وتشهد تغيرات عدّة في مشاهدها، حيث طغى الشعر الابيض على الستايل والبشرة الفاتحة جداً.

وقد شهدت الصورة تفاعلا كبيراً من جمهور سلاف، الذي أبدى صدمته من اللوك، الذي يعكس احترافية سلاف وتسخير شكلها لخدمة الدور وليس العكس.

وكانت فواخرجي بدأت تصوير شخصيتها قبل أيام؛ وكتبت عبر حساباتها عن أول يوم تصوير لها قائلة إنها:"تشعر بالخوف مع كل بداية جديدة، ومع كل بداية تصوير تشعر بأنها تقف للمرة الأولى أمام الكاميرا ويسكنها الرعب لدرجة أنها لا تنام في اليوم الذي يسبق التصوير، وأحيانا تشعر بالمرض. لكن ومع بداية التصوير تبدأ هذه المشاعر بالتلاشي وتغرق في عشق العمل والفن وتتحد مع الكاميرا".

أضافت بأنها مع كل بداية تشعر أنها قد تكون الأخيرة في وقوفها أمام الكاميرا لذلك تسعى لأن تمنحها من روحها ومن إحساسها الكثير، مؤكدة أن البداية تحمل نشوة والنهاية تحمل معها المسؤولية التي يجب أن تكون على قدر صعوبتها.

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وشددت فواخرجي على أن هذه المشاعر التي تعيشها مع بداية كل تصوير بدأت معها منذ زمن طويل ولا يمكن أن تغادرها.

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