كورونا يرغم كارول سماحة على اتخاذ هذا القرار

أعلنت الفنانة كارول سماحة عن تأجيل إطلاق فيديو كليب أغنيتها الجديد "مش هعيش"، التي صوّرتها قبل أيّام في باريس تحت إدارة المخرج جاد شويري.

وكتبت كارول عبر حسابها على "تويتر" "نظراً للظروف الصحيّة والقلق الذي نعيشه جميعاً، سيتمّ تأجيل إطلاق فيديو كليب أغنيتي الجديدة مش هعيش إلى موعد آخر أعلن عنه قريباً".

وتابعت "أتمنى على الجميع عدم الإستهتار بالموضوع وتوخّي الحذر، فالوقاية واجب علينا كأفراد لحماية أنفسنا ومجتمعنا".

وكانت كارول قد طرحت سؤالاً على جمهورها أمس، حول مدى حماسهم لإطلاق الكليب، وكان ثمّة إجماع على ضرورة تأجيله بسبب المزاج العام غير المؤاتي، ولانشغال الناس بفايروس كورونا.

يذكر أنّ كارول تعرّضت لموقف محرج أثناء تصوير الكليب في العاصمة الفرنسيّة، حيث ظنّت الشرطة الفرنسيّة أنّها تحاول الانتحار، وقامت بالتحقيق معها.

ونشرت سماحة مقطع فيديو عبر تويتر، قالت إنه بسبب الكليب اعتقد الناس أنها تحاول الانتحار، فطلبوا تدخل الشرطة الفرنسية التي حققت معها.

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وكتبت كارول تغريدة جاء فيها"من فرنسا، تصوير مشهد درامي لأغنيتي الجديدة الذي أثار بلبلة كبيرة لدى المارة في شوارع باريس، حيث اعتقد الناس أنني أحاول الإنتحار، وتدخلت الشرطة الفرنسية ودخل أفراد الأمن المنزل من أجل التحقيق".

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