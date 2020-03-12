كريستيانو رونالدو في الحجر الصحي... هل أصيب بالكورونا؟

غادر لاعب نادي "جوفنتوس" الإيطالي كريستيانو رونالدو إلى بلده البرتغال، جيث سيبقى في الحجر الصحّي لمدة 14 يوماً، بعد الإعلان عن إصابة زميله في الفريق دانييلي روجاني بڤيروس كورونا.

وأخبر رونالدو إدارة ناديه برفضه العودة إلى إيطاليا خلال الفترة المقبلة بسبب تفشي فيروس كورونا.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "إكسبريس" البريطانية، فإن رونالدو توجّه إلى بلده عقب مباراة فريقه ضد إنتر ميلان التي جمعتهما بالدوري الإيطالي وانتهت بفوز البيانكونيري بهدفين دون رد، ليتربع على قمة جدول كالتشيو.

كما ذكرت تقارير إعلامية أنّ رونالدو حصل على إذن خاص من الحكومة البرتغاليّة التي منعت استقبال طائرات قادمة من إيطاليا، سمح له بالسفر إلى بلده البرتغال على متن طائرة خاصة.

يذكر أن إجراءات العزل التي سيفرضها نادي جوفنتوس على لاعبيه، قد تشمل لاعبي نادي أنتر ميلان الإيطالي أيضاً، لأنه لعب الأحد الماضي مباراة معه.