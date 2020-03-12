احمد إبراهيم يعتذر لانغام: "حقك عليا ياست الستات"

نشر الموزع الموسيقي أحمد إبراهيم، صورة تجمعه بالفنانة أنغام، عبر حسابه الشخصي بموقع الصور الشهير «إنستجرام»، حيث ظهر وهو يقبل رأسها، وعلق إبراهيم على الصورة قائلًا: «حقك عليا أنا يا ست الستات، تبقى الأسود أسودًا».

وكان أحمد إبراهيم قد أعلن منذ عدة أيام عن انفصاله عن المطربة أنغام، من خلال تدوينة كتبها عبر حسابه أيضا بموقع «فيس بوك» وقال فيها: «الست دي أنا بحبها والكل يعلم ولا أقبل أي إساءة لها أو المزايدة على حبي وتقديري لها، إحنا تحملنا سوا تطاولكم وتجاوزاتكم وعدم احترامكم خصوصياتنا وشوهتوا حبنا وعكننتم علينا وحتى هذه اللحظة بتحللوا وتقرروا لنا».

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وأضاف: «اتهام ليا وافتراء بالسعي للشهرة، كما لو كنت مبتدئ واتهام لها بخراب بيتي زوراً، النهاردة مستحيل أستفزها أو أكون طرف ضدها أو ضد مصلحتها، وكلامي عن امتناني وتقديري لأم أولادي ودورها معاهم كررته في أكتر من لقاء مش أول مرة ومستعد أبني لها تمثال لتحملها هي الأخرى ضغوط رهيبة، وده لا يسيء لأنغام بالعكس هي تحترم ده فيا».

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وتابع: «أنا وأنغام كنا سعداء لآخر لحظة رغم قسوتكم وكنت ومازلت بشوفها الأجمل، ونجحنا نجاح ساحق في العمل كنت أتمنى تكراره، لو قدرنا البعد فا مش هيغير من مشاعري حاجة بالعكس هتزيد واحترامي لها محفوظ، أكتر من ١٧ عام مميز في عملي محدش عرفني إلا بعد زواجي منها لأنها نجمة عظيمة لن تتكرر وجمهورها سندني كتير».

واختتم حديثه: «أتمنى ربنا يزيدها جمال ونجاح ويكتبلها الصالح اللي أوله البعد عني للأسف لكنه مش هيغير من مشاعري وهعيش على ذكرياتنا الحلوة».



