أعلن الممثل والمخرج الأميركي «توم هانكس» عن إصابته هو وزوجته الممثلة «ريتا ويلسون» بفيروس كورونا في أستراليا وذلك عبر حسابه الشخصي بموقع التدوينات القصيرة « تويتر»
وكان توم هانكس وزوجته في أستراليا أثناء الإعداد لفيلم جديد، وشعرا بمتاعب في الجهاز التنفسي وأظهرت الفحوص إصابتهما بالفيروس.
وتعاطف الجمهور بعدد من دول العالم مع توم هانكس، متمنين له الشفاء العاجل هو وزوجته والعودة إلى وطنه بسلام
وينضم الممثل الأميركي وزوجته إلى قائمة من المشاهير أصابها الفيروس القاتل، من بينهم نجم يوفنتوس الإيطالي، دانييلي روغاني، ورئيس الأركان الإيطالي، الجنرال سالفاتوري فارينا، ومالك نادي أولومبياكوس اليوناني، إيفانغيلوس ماريناكيس.
كانت هذه تفاصيل خبر الجمهور يتعاطف مع توم هانكس وزوجته بعد إعلانه إصابتهما بالكورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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