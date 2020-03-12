تعرف على تفاصيل الحالة الصحية لنيللي كريم بعد تعرضها لحادث خطير بكواليس مسلسلها الجديد

تعرضت الفنانة نيللي كريم إلى حادث خطير، أثناء تصوير مسلسلها الجديد «100 وش»، ليتم نقلها على الفور إلى المستشفى للاطمئنان على حالتها الصحية، حيث أكدت مصادر أن نيللي كريم كانت تستقل دراجة بخارية «موتوسيكل»، برفقة شخص، ولكنه فقد السيطرة أثناء القيادة، ليصطدم بحائط.

عدد من زملاء نيللي في المسلسل، نقلوها إلى المستشفى للاطمئنان على حالتها، لاسيما أنها تعرضت إلى إصابات بالغة، حيث تم نقلها إلى غرفة العمليات، ولكنها لم تبق فيها وقتاً كبيراً.

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نيللي تشارك في مسلسل «100 وش»، بمشاركة آسر ياسين، والمسلسل يكتبه أحمد وائل وعمرو الدالي، وتخرجه كاملة أبو ذكري، حيث صورت ما يقرب من 28 يوماً حتى الآن، وصورت أسرة المسلسل في أكثر من لوكيشن، أبرزهم بولاق أبو العلا، ومدينة 6 أكتوبر، ومن المقرر أن يشهد المسلسل تغييراً في الديكورات خلال الفترة المقبلة.

وتجسد نيللي كريم شخصية كوميدية تدعى «سكر» تعمل في صالون حريمى، إلا أنها تستهوي النصب، فتسعى لإجراء عمليات نصب، تمكنها من جني الأموال، تجعلها تتمكن من شراء «كوافير» خاص بها وتتوالى الأحداث، مسلسل «بـ 100 وش» تأجل عرضه من العام الماضي، حيث كان من المفترض أن يعرض في رمضان الماضي، إلا أن ضيق الوقت حال دون تصويره في الوقت المحدد، وأرجأت الشركة المنتجة تصويره وعرضه إلى رمضان 2020. ، ويعد المسلسل شراكة بين المتحدة للخدمات الإعلامية وبين العدل جروب.



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