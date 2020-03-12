تيم حسن وباسل خياط وعابد فهد في أزمة كبيرة بسبب «كورونا»

تسبب فيروس كورونا في أزمة كبيرة لشركات الإنتاج الدرامي وعدد من النجوم، حيث سيطرت حالة من الهلع والذعر بين نجوم دراما رمضان، التي يتم تصويرها حالياً

وقامت عدد من شركات الإنتاج بإجراء عمليات تعقيم للأماكن الخاصة بالتصوير، ووصل الأمر في بعضها إلى توزيع المناديل المعقمة بعد أداء كل مشهد بطلب من الفنانين أنفسهم، خاصة إذا كان المشهد يحتاج إلى المصافحة عن قرب، على أن ينهي الممثل مشهده ويتوجه فورا لغسل يديه أو عبر المناديل المعقمة تماماً.

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ولجأ المنتجون لاستكمال تصوير بعض المشاهد الخاصة بالمسلسلات المشتركة في قرى لبنانية بعيدة ونائية، على أن يكون التصوير في أماكن مفتوحة غير مقفلة وفيلات من ضمنها حدائق وبساتين.

وطال الحجز ومنع التنقل بعض الفنانين المقيمين خارج لبنان، إذ أصرت الشركات المنتجة أن يبقى الفنانون أمثال تيم حسن وعابد فهد وباسل خياط في بيروت، وألا يغادروها خلال فترة التصوير، في ظل الإعلانات المتكررة عن أن رحلات الطيران المدني باتت تشكل خطراً كبيراً على المسافرين لجهة إمكانية العدوى من كورونا في المطارات والطائرات.

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