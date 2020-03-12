ليلى علوي تؤكد: الشهرة الآن برقصة أو فستان

جلسة فضفضة خاصة قدمها الإعلامي بلال العربي ضمن حلقة مميزة من برنامج B my guest عبر شبكة قنوات روتانا بطلتها قطة الشاشة النجمة ليلى علوي.

وتحدثت ليلى عن دعمها للدورة الأولى من مهرجان الدراما العربية الذي انعقد في باريس ومساندتها أيضا لأصدقائها وزملائها به خاصة النجمة يسرا التي تم تكريمها في نسخته الأول. كما تحدثت أيضًا عن تواصلها مع الشباب ومواكبتها لكل ما هو جديد، منها لقائها الأخير بهم تحت منبر كلية التجارة التي تخرجت منها في جامعة “عين شمس” بعد غيابها سنوات طويلة عنها .

وأعلنت “علوي” صراحة، خلال هذا اللقاء، عن أن فترة دراستها بكلية التجارة وصلت لـ 7 سنوات بسبب مادة دراسية واحدة وقفت عائقاً 3 سنوات أمام تخرجها . كما كشف د. محمود صبح والذي كان عميداً لها في الكلية عن كواليسها داخل لجان الامتحانات وعمل لجنة منفردة لها بسبب عدم قدرتها على التركيز في الامتحان لكثرة المعجبين حولها باللجنة.

وضمن هذا اللقاء الروتاني تطرق بلال العربي مع النجمة ليلى علوي لعلاقة الصداقة القوية التي تجمعها بعدد من زملائها النجوم بالوسط الفني خاصة يسرا وهالة صدقي وإلهام شاهين ولبلبة والنجم عادل إمام، وهذا تزامناً مع طرح فيديو له وهو يقوم بدور الحكم أثناء مباراة كرة قدم جمعت بين عدد من الفنانين أثناء كواليس أحد الأعمال الفنية .

كما وتحدثت ليلى خلال اللقاء عن سر العلاقة القوية التي جمعتها بأصدقائها النجوم خلال كل تلك السنوات، معتبرةً على حد قولها انهم جميعاً في ضهر بعض في كل المواقف سواء السيئة أو المفرحة” وهو ما استوقف الإعلامي بلال العربي في أن تلك النقطة تميز الفنان المصري عن باقي الفنانين.

وأضافت ليلى أن تلك العلاقة خلقت نوعاً مختلفاً من المنافسة عند هذا الجيل، وفي نفس الوقت لم تخل منها روح المنافسة للأفضل والصراع على تقديم الأحسن والمختلف باستمرار وبالتالي فهي ليست منافسة شخصية بقدر ما هي منافسة للأفضل.

أما عن كواليس تلك الصداقة فكشفت ليلى أن الفنانة إلهام شاهين كانت أكثر مشاغبة في كواليس فيلم “المشاغبات الثلاثة” منوهة إلى أن إلهام وهالة ويسرا كاتمات أسرارها، وهو ما أكدته بالفعل النجمة إلهام شاهين في مداخلة مصورة لها باللقاء لتعلن من خلالها عن مفاجأة وهي عودتهما سوياً بعمل سينمائي قريبا بعد فترة غياب دامت لسنوات منذ آخر أعمالهما فيلم “يادنيا ياغرامي”.

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من جهة أخرى قالت ضيفة بلال العربي أنها تعتز بعائلتها جدا حيث تعتبر أن العائلة رقم واحد بالنسبة لها .

كما تطرق الحديث لكيفية تحقيق الشهرة وكان لليلى رأي خاص كشفت من خلاله أن تحقيقها الآن سهل جدا ، وربما تأتي برقصة أو فستان على السوشيال ميديا. لكنها ترى أن الشهرة أنواع، لكنها سعيدة لأنها من المحظوظين الذين جاءت شهرتهم بعيدا عن السوشيال ميديا، معتبرةً أن جيلها والأجيال من قبلهم واجهوا كثيراً من الصعوبات لتحقيق تلك الشهرة.

وفي شق الحياة الخاصة لليلى واهتمامها بجمالها وهي المعروف عنها أنها واحدة من أيقونات الجمال على الشاشة، إلا أنها فجأت الإعلامي بلال العربي باعترافها بعدم اهتمامها بمنتجات التجميل خاصة، وقولها أنها ليست ممن ترغبن في الوقوف كثيرًا أمام المرايا لأنها كما قالت “لم ترى نفسها جميلة وترى غيرها أجمل”.

أيضا تحدثت عن الرجل في حياتها وأكدت أن علاقتها بالرجال سوية قدر ماتأخذ قدر ماتعطي، وأضافت أن أغلب أصدقائها منهم وهي تعتز بهم وربما تصل العلاقة بينهم إلى الأخوة لكنها لها شروط ترى من الصعب أن تجدها في شريك حياتها وأهمها الكذب.

وفي مداخلة مع النجم هاني رمزي حرص على إبراز شخصية ليلى المعطاءة التي تسعى دائما للخير مشيرا أنه اشتاق لها سينمائيًا وتلفزيونيًا كاشفًا أن هناك عمل سيجمعهما قريبًا.

وفي نهاية اللقاء فاجأت النجمة يسرا ليلى وبلال في الاستوديو حيث تبادلوا تهنئتها بتكريمها مؤخرا في باريس.