شكرا لقرائتكم خبر عن عزاء الشاعر سامح العجمى بمسجد الحامدية الشاذلية الأحد المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قررت المنتجة إيمان خليل إقامة زوجها الشاعر الغنائى والمنتج سامح العجمى، والذى توفى أمس الأربعاء بعد صراع مع المرض، عن عمر 54 عاماً، يوم الأحد المقبل بمسجد الحامدية الشاذلية، حيث كتبت إيمان عبر حسابها بموقع "فيس بوك": عزاء المغفور له باذن الله، ابو أولادي و عشرة العمر الشاعر و المنتج سامح العجمي، يوم الاحد القادم في مسجد الحامدية الشاذلية، اسالكم الدعاء لة و قراءة الفاتحة".





سامح العجمي، اسمه الحقيقي عبد السلام مصطفى عبد السلام، وهو من مواليد 22 من شهر أبريل عام 1966، وانضم لجمعية المؤلفين والملحنين في 19 من شهر مارس لعام 2001، وقدم خلال مسيرته ما يقرب من 200 أغنية أبرزهم "الحلو حلو" مع ايهاب توفيق، و"حبيبي" مع باسكال مشعلاني، ودويتو"غزالي" مع حميد الشاعري ومصطفى قمر، وأغنية "يا شمس غيبي" مع اميرة.

Advertisements

وكتب سامح العجمى عدداً من الأغانى مثل "ليلة حبيبى" مع سميرة سعيد، و"دا اللى شاغل بالى" و"الحلو حلو" و"على كيفك" و"مين قدوا" مع إيهاب توفيق، و"حد غيرى" مع شذى و"الأيام" مع سمية، كما أنتج عدداً من الأفلام السينمائية مثل "رامى الاعتصامى" و"حظ سعيد" لأحمد عيد، و"بتوقيت القاهرة" الذى كان آخر أعمال النجم نور الشريف قبل وفاته، وفيلم "خانة اليك" الذى أنتجه عام 2016 وكان آخر إنتاجاته السينمائية.

وشهد الشهر الماضى جلسة صلح بين سامح العجمى ومصطفى قمر، لإزالة الخلافات التى نشبت بينهما خلال الفترة الماضية، وأدت إلى وقف التعاون فيما بينهما، واتفقا على التعاون مجدداً في أكثر من أغنية بتوقيع الملحن أشرف سالم من المقرر أن تخرج إلى النور قريبًا.