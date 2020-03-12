شكرا لقرائتكم خبر عن ريم البارودى عن عودتها لـدراما رمضان بعد غياب 3 سنوات: الفرحة فرحتين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعربت الفنانة ريم البارودى عن سعادتها بعودتها إلي مارثون دراما رمضان مرة أخري بعد غياب دام لمدة ثلاثة سنوات –على حد قولها- خلال تصريحاتها لـ"الخليج 365"، وأضافت ريم بأن الفرحة فرحتين لأن تلك العودة جاءت عن طريق مسلسل "جمع سالم"، التي تقوم ببطولته الفنانة زينة، بالإضافة لأن المسلسل سيتم عرضه في ضمن السباق الرمضاني.





ريم البارودى

ثم تطرقت ريم البارودى إلي علاقتها بالفنانة زينة بقولها : "زينة تعتبر أختي وصديقتى الجدعة اللي بحبها جداً، ومن أيام ما اشتغلنا في "أزمة نسب"، وكان نفسنا نشتغل مع بعض تاني، لهذا السبب سعدت جداً اننا ها نرجع نشتغل سو تانى من خلال مسلسل "جمع سالم" في رمضان اللي جاي".

على جانب آخر يعد آخر أعمال الفنانة ريم البارودي هي مشاركتها خلال العام الماضى 2019 ضمن أحداث الجزء الثاني من مسلسل "قيد عائلي"، والتي نالت عن دورها فيه العديد من الإشادات منها تكريمها خلال فعاليات مهرجان "الأيام" الذى يقام تحت رعاية وزارة الثقافة في الجزائر.

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ريم البارودى

مسلسل "قيد عائلي" شارك فيه العديد من النجوم منهم عزت العلايلي، صبري فواز، منة فضالي، إيهاب فهمي، محمد محمود عبد العزيز، نضال الشافعى، ميرنا وليد، كارولين عزمى، سيمون وآخرون، من تأليف محمد رجاء، وإخراج تامر حمزة، وحقق المسلسل ردود فعل إيجابية أثناء عرضه علي شاشة قناة dmc.