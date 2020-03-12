شكرا لقرائتكم خبر عن "جبر الخواطر".. سيلفى أحمد حلمى مع عامل بسيارة شفط مياه الأمطار.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - في تصرف إيجابى، قام الفنان أحمد حلمى بالنزول إلى الشارع وقت سقوط الأمطار والتقط صورة سيلفى مع أحد العمال في عمليات شفط المياه التابع لمحافظة القاهرة الكبرى، فيما اعتبره جمهوره نوعا من جبر الخواطر.

ظهر حلمى خلال تصويرة سيلفى مع عامل سيارة شفط المياه، وطلب التصوير معه، بينما أشاد الجمهور بطريقته وأشاروا أن ذلك دور الفنان الحقيقى ، وأن ما يقوم به نوعا من جبر للخواطر، بينما علق حلمى على الفيديو قائلاً :"ربنا معاكم ويعينكم يارجاله".

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فيما تنوعت تعليقات جمهور حلمى ، حيث قال على، قائلاً :" أنت محترم ومحبة الناس ليك مش من فراغ والله .. ربنا يجبر بخاطرك ويسعدك يا محترم"، وكتبت ندى :" انت انسان جميل ومحترم شكرا حلمى ربنا يجبر بخاطرك"، وأشاد محمد بتصرفه قائلاً :" ربنا يجبر بخاطرك وينزل الفرحه في قلوبنا الحجات دي بتش من هموم الناس كتير".

يذكر أنه بعد إعلان الأرصاد الجوية عن تقلب الطقس بصورة شديدة اتخذت الحكومة العديد من الإجراءات الاحترازية، وكان أولها إجازة رسمية للمدارس والعاملين فى القطاع العام والخاص، بالإضافة إلى إعلان الاستعدادات اللازمة فى المحافظات الأكثر تأثرا بهذه التقلبات الجوية.

من جانب آخر ، أهابت غرفة الأزمات بمركز معلومات مجلس الوزراء بالمواطنين عدم نزول الشوارع إلا للضرورة القصوى، وذلك لإعطاء الفرصة للأجهزة المعنية للتعامل مع الأمطار.

وأعلن مسئولو الغرفة أنهم تلقوا شكاوى من مسئولي عدد من المحافظات منها القاهرة والجيزة، من أن نزول عدد من المواطنين بسياراتهم فى الشوارع يعيق معدات وسيارات شفط مياه الأمطار، ويعطلها عن أداء دورها بالسرعة المطلوبة، ونظرا لما أفادت به توقعات هيئة الأرصاد من استمرار حالة عدم الاستقرار وزيادة فرص سقوط الأمطار الغزيرة، فيرجى من المواطنين الالتزام بمنازلهم لتيسير أداء الجهات المعنية لواجباتها.