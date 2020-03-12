رونالدو يعزل نفسه بعد إصابة مدافع يوفنتوس بكورونا

أشارت بعض التقارير عن قيام نجم نادي يوفنتوس الإيطالي كريستيانو رونالدو بعزل نفسه في البرتغال بعد تأكد إصابة زميل له بفيروس. كورونا.

وكان نادي يوفنتوس، حامل لقب دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم، قد قال يوم الأربعاء إن مدافعه دانييلي روجاني أصيب بفيروس كورونا.

وأشار “يوفنتوس” في بيانه إلى أن ”فحوصات اللاعب دانييلي روجاني جاءت إيجابية لفيروس كورونا-كوفيد-19 لكن لم تظهر عليه أعراض ويتبع نادي يوفنتوس حاليا جميع إجراءات العزل التي يقتضيها القانون بما في ذلك كل المخالطين للاعب”

وقال النادي إن كريستيانو رونالدو لم يشارك في التدريب بسبب سفره إلى ماديرا حيث سيظل هناك في انتظار ”أي تطور متعلق بالحالة الصحية الطارئة”.