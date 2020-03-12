خاص- روان عليان داخل استديو ليوم واحد في بيروت، ما القصة؟

وصلت الفنانة روان عليان الى بيروت حيث تستعد يوم غد الجمعة لتصوير كليب أغنيتها الجديدة مع المخرج فادي حداد ومن انتاج “لايف ستايلز ستوديوز” في تعاونٍ ثانٍ بينهما.

وكانت روان عليان قد استطاعت أن تحقق نجاحاً مميزاً وانتشاراً واسعاً في أول تعاون لها مع شركة “لايف ستايلز ستوديوز” والمخرج فادي حداد في كليب اغنية “انا عندي حبيب”.

واليوم يتجدد التعاون بين التريو الناجح روان عليان، فادي حداد ولايف ستايلز ستوديوز بأغنية جديدة سيتم تصويرها بحسب معلوماتنا غداً الجمعة وليوم واحد فقط في استديوهات Retina Films في بيروت حيث تم تجهيز ديكور عصري ورائع يتناسب مع الأغنية.

وكانت روان قد أكدت خلال لقاء تلفزيوني، ان أغنية “انا عندي حبيب” كانت فرصة للتعاون مع شركة “لايف ستايلز ستوديوز” التي قدمت لها كل ما تتمناه وأنه وبعد اربع سنوات من الانتظار “صبرت ونلت”، موجهة التحية الى فادي حداد، الذي كانت تتمنى ان تتعامل معه، وكانت أمنيتها ان تتعاون معه في أول كليب وهذا ما تحقق من خلال “لايف ستايلز ستوديوز”.