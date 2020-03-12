أحمد إبراهيم يربك الجمهور بقبلته لأنغام

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""الخليج 365"" من بيروت: فاجأ الموزّع الموسيقي أحمد إبراهيم المتابعين لصفحاته على مواقع التواصل الإجتماعي بتعليقٍ محيّر وجارح، كتبه على صورة له مع زوجته الثانية الفنانة أنغام. حيث أنه بعد تداول الكثير من الأخبار حول تفاقم الخلافات بينهما وإلغاء متابعاتهما لبعضهما البعض عبر "إنستغرام"، وبعد تأكيد الإنفصال بينهما عبر عدة مواقع إخبارية تحدثت عن دعاوى خلع وطلاق بينهما، عاد ليكتب على صورة ظهر فيها وهو يطبع قبلة على جبينها: "حقك عليّا انا يا ست الستات، تبقى الأسود أسوداً والكلاب كلاب سيبك منه".

ولقد استغرب رواد مواقع التواصل قبلته على رأس أنغام وأبعاد الصورة وقصده بالتعليق. فهل عادا لبعضهما أم هي محاولة منه للصلح بينهما؟ أم أنه يعتذر فقط عما طالها من إساءات في ظل استمرار مقاطعتهما لبعضهما عبر مواقع التواصل؟



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وثمة من تساءل أكثر عمن قصدهم بقوله "تبقى الكلاب كلاب"..وسط تعليقات أشارت إلى أنه ربما قصد الرد دفاعاً عن أنغام على خلفية كلام الإعلامية بسمة وهبة بفقرة الدبابيس في برنامجها "كل يوم". حيث فُسِّر كلامها بأنها طالت أنغام بدون تسميتها. لكنه كتب (سيبك "منه" لا "منها"). فهل قصد شخصاً وتعليقاً آخر، أم وجّه كلامه بشكلٍ عام؟!