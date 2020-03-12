شكرا لقرائتكم خبر عن بن أفليك وحبيبته آنا دى أرماس يقضيان عطلة رومانسية فى كوستاريكا.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رصدت كاميرات وسائل الإعلام العالمية، الثنائى بن أفليك وحبيبته الجديدة آنا دى أرماس، الأسبوع الماضى، وهما فى كوبا، واللذان رصدا فى لقطات جديدة نهاية الأسبوع، حيث انتقل النجمان العالميان إلى كوستاريكا للاستمتاع بعطلة رومانسية على الشاطئ معًا

وتنزه نجما هوليوود على الشاطئ الرملى وهما يرتديان ملابس البحر، كما التقطا الصور التذكارية لعطلتهما الرومانسية بكاميرا فوتوغرافية إضافة إلى صور الهاتف، وذلك وفقًا لما نقلته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، وجاءت تلك الرحلة بعد أيام قليلة من التقاط عدسات المصورين، ظهور جديد للنجم العالمى بن أفليك، مع النجمة العالمية آنا دى أرماس، فى كوبا، أثناء قضائهما عطلة أسبوعية، على شواطئ المدينة الساحلية، والتى أكدت التقارير ارتباطهما سوياً بعد علاقة استمرت لفترة طويلة بعيدا عن الأضواء.

وشوهد الثنائى الشهير وهما يخرجان من مطار كوبا، برفقة بعضهما، ويبتسمان قبل ركوبهما طائرة خاصة لتنقلهم خارج البلاد، كما شوهدا فى إحدى المطاعم الرومانسية الشهيرة فى هافانا يتناولان العشاء على ضوء الشموع ويتحدثان لبعضهما بهمس.

وخلال رحلتهما إلى كوبا، بدا الزوجان قريبين لأنهما قضيا بعض الوقت فى مسقط رأس "آنا"، وسعدا لالتقاط الصور مع المعجبين الذين قاموا بعد ذلك بمشاركة اللقطات على وسائل التواصل الاجتماعى، فيما قال المعجبين فى تعليقاتهم على الصور، "آنا كانت مرشده السياحى وأخذته إلى جميع أماكنها المفضلة".

ويقول تقرير "ديلى ميل"، "يبدو أن "بن أفليك"، يحب الرحلة.. وأضاف مصدر أنه كان فى حالة مزاجية ودية للغاية.. واتصل به المعجبون عدة مرات وكان سعيدًا لالتقاط الصور.. كما زاروا العديد من المطاعم واستمتعوا بالمطبخ الكوبى".

والنجمة العالمية آنا دى أرماس، هى نجمة فيلم Knives Out، التى لعبت دور مارلين مونرو، كما أنها ستظهر فى الجزء الجديد من فيلم جيمس بوند الجديد No Time To Die، مع النجم العالمى دانيال كريج، والذى تم تأجيله لشهر نوفمبر المقبل بسبب تفشى فيروس كورونا.

كما ظهر الثنائى إفليك ودى أرماس، سوياً فى المطعم الإسبانى La Corte del Principe، منذ أسابيع بعد انتهائهم من تصوير الفيلم الذى جمعهما سوياً Deep Water، حتى ظهرا بقبله حارة داخل احدى حمامات البخار لتعلن ارتباطهما بشكل رسمى.

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فيما، أضافت الصحيفة البريطانية، "انتقلت آنا من كوبا إلى إسبانيا فى سن 18 عامًا، حيث شرعت فى مهنة التمثيل.. وتزوجت من الممثل الإسبانى مارك كلوتيه فى عام 2011، لكنهما انفصلا بعد عامين فى عام 2013.. وكان بن، بالطبع، متزوجًا سابقًا من الممثلة جنيفر جارنر، التى يتشارك معها ثلاثة أطفال.. لكن انفصلا فى عام 2015 بعد عقد من الزواج، وأنهوا طلاقهما فقط فى أواخر عام 2018".

ويشير التقرير إلى أن نجم Armageddon و Gone Baby Gone يعانى من صراع موثق جيدًا مع الإدمان ودخل فى إعادة التأهيل عام 2017، ثم مرة أخرى فى عام 2018، بعد تدخل من زوجته السابقة جارنر.

وخلال جولته الدعائية الأخيرة لفيلمه الجديدThe Way Back ، الذى يلعب فيه دور رجل يعانى من إدمان الكحول والطلاق وخيبة الأمل فى منتصف العمر، قال بن إفليك، لـ"AP"، "على مدار السنوات الثلاث الماضية، قضيت 99% من حياتى رصين.. ولا أعرف كل الإجابات.. أنا مجرد خبير فى إخفاقاتى الخاصة.. لكن كلما اكتسبت خبرة أكبر فى إخفاقاتك، من المثير للاهتمام، أنه كلما قل احتمال تكرارها، وجدت.. هكذا كانت حياتى تتحسن".

وأضاف "لدى علاقة أفضل مع أطفالى اليوم مما كانت لدى منذ ثلاث سنوات.. ولدى علاقة أفضل مع زوجتى السابقة، كما أعتقد، قبل ثلاث سنوات.. وأعتقد أننى ممثل أفضل.. وأعتقد أننى شخص أكثر إثارة للاهتمام لأن معظم النمو الذى حصلت عليه جاء من الألم".