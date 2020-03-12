شكرا لقرائتكم خبر عن كورونا يلغى جولة حفلات الأردنية مكادى نحاس فى تونس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قررت الفنانة الأردنية مكادي نحاس الغاء جولة حفلاته في مدينة تونس بسبب فيروس كورونا، التي كان من المقرر أن تمر خلالها بين العاصمة التونسية ومدينة سوسة الساحلية، وذلك بعد غياب طويل دام عدة سنوات، وكان من المفترض أن تفتتح خلالها فعاليات مهرجان أصوات نساء الموسيقي الدولي في سوسة يوم 11 أبريل، وتسبقه بخمسة أيام بحفل خاص في فعاليات مهرجان قرطاج للجاز.

Advertisements

إلا أنه تم إعلان إرجاء الحفلتين وإلغاء انطلاق كلا المهرجانين لأجل غير مسمى حسب قرار وزارة الثقافة التونسية صباح اليوم، التي منعت كافة الفعاليات الفنية والثقافية حتى موسم الخريف المقبل، تماشيا مع الإجراءات الوقائية لمنع تفشي فيروس كورونا في تونس عقب إعلان منظمة الصحة العالمية كونه وباء عالميا.

مكادي نحاس تعد من أيقونات الموسيقي الأردنية وتمتد رحلتها الفنية لأكثر من عشرين سنة، نتاجها خمسة ألبومات، أولها "كان ياما كان" الذي خاضت خلاله مغامرة التغني باللهجة العراقية في مطلع الألفينات، وأتبعته بألبوم "خلخال غاصت به في عوالم موسيقى بلاد الشام من لبنان والأردن وسوريا وجسدت فيه رؤية مشروعها الموسيقي كملحنة وكاتبة أغاني، ومن بعدها غنت للأطفال ألبومها الثالث "جوا الأحلام"، ومن ثم اختتمت رحلة ألبوماتها مع "نور" برفقة مقام للإنتاج، منذ 6 سنوات، وتجهز حاليًا لإطلاق ألبومها الجديد.