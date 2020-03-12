شكرا لقرائتكم خبر عن بيومي فؤاد يسعى للزواج من يسرا فى "دهب عيرة" وموظف حكومة بـ"تسليم أهالى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

يشارك الفنان بيومى فؤاد فى مسلسل "دهب عيرة" للنجمة يسرا والمقرر عرضه في السباق الرمضاني المقبل وفيلم "تسليم أهالي" للنجمة دنيا سمير غانم، ويجسد بيومي شخصية تدعي منعم، رجل مطلق ولديه ولد وبنت ويمتلك مصنع وشركه صغيرة، يعشق عهد و تجسد هذه الشخصية الفنانة يسرا ولديه امل بأن تكلل هذه القصة بالزواج.

جدير بالذكر بأن مسلسل "دهب عيرة" يتضمن نخبه من النجوم ابرزهم؛ حلا شيحة، خالد سرحان ، بيومى فؤاد ، عبير صبري ، جومانا مراد ، هنادى مهنا، خالد أنور ، تيام مصطفى قمر، فرح الزاهد ، سلوى عثمان ، رمزى العدل وغيرهم من النجوم وهو إنتاج مشترك بين شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية ومن تأليف أمين جمال وأحمد عادل وإخراج سامح عبد العزيز.

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علي الجانب الأخر يشارك الفنان بيومي فؤاد في تصوير فيلم "تسليم أهالي " للنجمه دنيا سمير غانم و يجسد شخصية تدعي صدقي يعمل موظف فى جهة حكومية ولديه ولد ويقدم هذه الشخصية الفنان هشام ماجد والذي يعمل طبيب لكنه فاشل بينما يجسد والد الفنان بيومي فؤاد الفنان عبد الله مشرف موظف بسيط وروتيني جداً.

جدير بالذكر بأن فيلم "تسليم أهالي" يتضمن كوكبة ونخبة من النجوم وهم؛ الفنانة دنيا سمير غانم ، هشام ماجد ، بيومي فؤاد ، دلال عبد العزيز ، محمد أوتاكا ، عبد الله مشرف وغيرهم من النجوم ومجموعة من ضيوف الشرف فنذكر منهم الفنان سمير غانم ، ايمى سمير غانم ، لوسي وغيرهم وهو من سيناريو وحوار شريف نجيب وإخراج خالد الحلفاوى.