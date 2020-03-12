شكرا لقرائتكم خبر عن إثارة وغموض وجريمة قتل ضمن أحداث البرومو التشويقى الأول لـ " قوت القلوب " والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أطلقت شركة سينرجي برومو مسلسل "قوت القلوب"، والذي تقوم ببطولته النجمة ماجدة زكى، بمشاركة الفنان الكبير خالد زكى، والفنانين محمد أنور، إسلام جمال، كما كشف البرومو عن ظهور النجم باسم سمرة ضمن أحداث المسلسل.

وقد تضمن البرومو التشويقي للمسلسل إثارة كبيرة تعكس ما تتضمنه حلقات العمل، حيث ظهر فيه جريمة القتل، وهرب من جانب النجمة ماجدة زكي التي تتهم في القضية مثلما يظهر خلال البرومو حيث تظهر ملامح القلق علي وجه ابناءها محمد أنور وإسلام جمال.

Advertisements

ويشارك فى بطولة مسلسل "قوت القلوب" بجانب ماجدة زكى كل من الفنانين محمد أنور، خالد زكى، إسلام جمال، سهرالصايغ، رانيا فريد شوقى، عمرو صحصاح، مصطفى درويش، فراس سعيد، نورهان، ديانا هشام، سمر علام، إفرام محمد، وهو من إنتاج شركة سينرجى، تأليف محمد الحناوى، وإخراج مجدى أبو عميرة.

ويعيد مسلسل "قوت القلوب" المخرج الكبير مجدى أبو عميرة إلى الدراما بعد غياب 4 سنوات منذ تقديمه الجزء السادس من مسلسل "ليالى الحلمية" عام 2016، حيث يعد أبو عميرة من أبرز مخرجى الدراما وقدم العديد من المسلسلات الناحجة التى مازال الجمهور المصرى والعربى يتذكرها ويحرص على متابعتها بمجرد عرضها.

يذكر أن آخر أعمال الفنانة القديرة ماجدة زكى مسلسل "اللهم أنى صائم" مع النجم مصطفى شعبان، عام 2017، وشارك فى بطولته كل من مى نور الشريف، ريم مصطفى، وآخرون، تأليف أحمد عبد الفتاح، إخراج أكرم فريد، إنتاج سينرجى.