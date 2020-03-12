شكرا لقرائتكم خبر عن "سخرية وكوميك".. اعرف تعليقات على ربيع وإدوارد على موجة الطقس السيىء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بطريقتهما الكوميدية، علق كلا من الفنان على ربيع و إدوارد والملحن محمد رحيم، على سقوط الأمطار وموجه الطقس السيىء من خلال الكوميك أو التعليقات الساخرة عبر حسابهم على السوشيال ميديا.

ونشر الفنان على ربيع صورة له في الشارع خلال سقوط الأمطار، عبر حسابه بموقع انستجرام، وعلق قائلاً :" أنا الأسد أهو أنا نزلت في الاعصار وهولعها نار"، كما شارك الملحن محمد رحيم، فيديو بموقع انستجرام، خلال قيادته سيارته، قائلاً :" إلى كل عشاق المطر.. القاهرة اليوم".



على ربيع

الفنان أدوارد، نشر كوميك له خلال ارتداءه بدلة غطس، عبر حسابه بموقع انستجرام، وجاء التعليق من خلاله:"لما تبقى نازل تجيب حاجة من تحت في الجو ده"، بينما سخر قائلاً:" ربنا يستر علينا حد عاوز حاجة معايا".

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من جانب آخر ، أهابت غرفة الأزمات بمركز معلومات مجلس الوزراء بالمواطنين عدم نزول الشوارع إلا للضرورة القصوى، وذلك لإعطاء الفرصة للأجهزة المعنية للتعامل مع الأمطار.

وأعلن مسئولو الغرفة أنهم تلقوا شكاوى من مسئولي عدد من المحافظات منها القاهرة والجيزة، من أن نزول عدد من المواطنين بسياراتهم فى الشوارع يعيق معدات وسيارات شفط مياه الأمطار، ويعطلها عن أداء دورها بالسرعة المطلوبة، ونظرا لما أفادت به توقعات هيئة الأرصاد من استمرار حالة عدم الاستقرار وزيادة فرص سقوط الأمطار الغزيرة، فيرجى من المواطنين الالتزام بمنازلهم لتيسير أداء الجهات المعنية لواجباتها.

الجدير بالذكر أنه بعد إعلان الأرصاد الجوية عن تقلب الطقس بصورة شديدة اتخذت الحكومة العديد من الإجراءات الاحترازية، وكان أولها إجازة رسمية للمدارس والعاملين فى القطاع العام والخاص، بالإضافة إلى إعلان الاستعدادات اللازمة فى المحافظات الأكثر تأثرا بهذه التقلبات الجوية.